На украинско-белорусской границе повесили чучело российского солдата

31.10.2022  17:29 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Провокации, Украина
Новости Украины

В белорусской Госпогранслужбе не понимают, кто охраняет границу с украинской стороны.

Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В белорусской Госпогранслужбе не понимают, кто охраняет границу с украинской стороны. Об этом в...

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«Наш участок на юге – он в корне отличается. Там пограничники оттянуты в тыл. На границу прибыли и тероборона, и войска. Мы не можем понять, кто. Все ходят без знаков отличия, в различном состоянии. Могут выйти на границу в воздух пострелять», – сказал Лаппо.

Он рассказал о скандальной провокации на границе.

«Свежий случай. Пришли к границе. Где-то метров 10-15. Взяли российское хб, набили туда соломы и демонстративно повесили как чучело. Зачем это все? Мы несем на службу на границе в усиленном режиме. Наряды там у меня укрепленные, с оружием. Потому что ожидать можно все, чего хочешь. Понаставили мин прямо на асфальт. Если взять военную логику, мина должна маскироваться. Нет, демонстративно поставили», – сказал Лаппо.

По его словам, за всю историю современной Белоруссии пограничники никогда не охраняли границу, где на сопредельной стороне идет военный конфликт.

«Сколько у населения приграничья оружия! Конечно, мы перестроили охрану границы. Мы никогда не ходили на охрану границы с таким запасом боеприпасов. Поменялась психология солдата и офицера. Мы туда перебросили резервы. Как только какая-то провокация будет в сторону пограничников, будет адекватный ответ. Они тоже понимают, что, если пойдут к нам, могут получить по зубам», – сказал Лаппо.

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