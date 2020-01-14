На украинско-литовском теле-марафоне чиновники клянчили деньги на войну с Донбассом

14.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Литва провела совместный с Украиной антироссийский концерт-телемарафон.

Перед собравшимися в Вильнюсе выступали местные звезды и руководство страны, обвинявшее Российскую Федерацию в «агрессии» и просившее литовцев скинуться для нужд украинской армии.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», за четыре часа марафона удалось собрать 121 тысячу евро, которую организатор марафона – принадлежащий экс-президенту Украины Петру Порошенко 5 канал и литовское общественное телевидение LRT – обещали передать в ВСУ.

«Сегодня враг и дальше своими сапогами ходит по украинской территории. Умирают люди. Несмотря на международные усилия, цинично попирается международное право. Потому, мои любимые литовские люди, я прошу вас от всего сердца – давайте присоединимся своим сердцем, чтобы пожертвовать.

Деньги – это всего лишь один из элементов. Самое главное, чтобы наши друзья, украинская нация почувствовала нашу солидарность, которая идет абсолютно из нашего сердца. Слава Украине, слава Литве! За нашу и вашу свободу», – заявил перед собравшимися президент Литовской республики Гитанас Науседа.

Поддержал его лозунгами украинских националистов и глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Мы будем защищать это государство сколько сможем, мы будем помогать политикам, будем помогать людям, которые на самом деле воюют за свою свободу, цену которой мы очень хорошо понимаем и потому мы говорим: «Вместе к победе. Слава Украине!», – закричал литовец.

С украинской стороны, кроме отставных политиков и боевиков, в марафоне принял участие замминистра иностранных дел Василий Боднар, заявивший о «продолжающейся российской агрессии».

«Наши литовские друзья прекрасно понимают, что несмотря на продолжающиеся переговоры, помощь нужна, поскольку без такой помощи, без международной солидарности, без поддержки ежедневной не будет победы на переговорах, не будет мира на украинских условиях.

Потому мы призываем наших друзей, мы постоянно проводим эту работу среди всех международных партнеров, объясняя реальные цели наших переговоров, какое реальное положение вещей. Но агрессия продолжается, каждый день продолжаются обстрелы, мы знаем, как Россия гибридно пробует и дальше влиять на ситуацию в Украине и в Европе», – бился в истерике Боднар.