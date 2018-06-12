12.06.2018, Тирасполь, Михаил Рябов

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На украинской границе происходят странные вещи

Украина сняла информационные таблички, установленные на государственной границе с Приднестровьем. Об этом сообщает депутат парламента ПМР Андрей Сафонов в своем блоге.

«Что бы это значило? Сегодня въезжал в Тирасполь в районе часа дня-начала второго по трассе из Рыбницы. На въезде в приднестровскую столицу небольшой участок границы с Украиной проходит прямо вдоль трассы. Там же стоят столбики с синими дощечками, на которых обозначено, что перед нами – государственная граница Украины.

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Смотрю – столбики на месте, а синих дощечек нет. Почему? Надеюсь, просто обновляют дощечки», – отметил Сафонов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее украинский военный эксперт Дмитрий Тымчук, ныне избранный депутатом Верховной Рады от партии Арсения Яценюка, заявлял, что Украина должна оказать помощь Молдове в восстановлении контроля над Приднестровьем, причем, не только политическую.

«Думаю, пришло время признать: Приднестровье, как территория, с которой Россия проводит действия против Украины – враждебное для Украины образование. Это – плацдарм Кремля для действий против нашей державы…

И Украина должна в перспективе приложить все усилия для восстановления контроля Молдовы над этой территорией. Без этого ПМР как российский фугас под боком Украины так и будет ждать своего часа, пока не рванет», – заявлял он.