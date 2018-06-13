Политнавигатор - Новости России и Украины
13.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Таможня, Украина, Экономика, Энергетика

На украинской границе заблокировали 160 цистерн с российским автогазом


Подразделениями Укрзализныцы через российско-украинские погранпереходы 13 июня в связи с вступлением в силу указа президента Украины № 126/2018 от 2 мая 2018 года не были пропущены около 160 цистерн сжиженного углеводородного газа (СУГ), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает киевское издание enkorr со ссылкой на источник в Укрзализныце.

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По данным издания, цистерны, которым был запрещен въезд в страну, принадлежали российским компаниям, фигурирующих в санкционном списке. Также в публикации говорится о том, что был развернут ряд полувагонов, собственники которых также попались под санкции.

Издание также пишет, что прямой импорт российских СУГ в Украину осуществляет швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A. Среднемесячный объем поставок составляет примерно 40 тыс. т. (около 30% рынка в январе-мае 2018 г.). Покупателями в Украине выступают крупнейшие трейдеры и розничные сети: ОККО, WOG, БРСМ-Нафта, Кло, Автотранс, GT-Group и другие.

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