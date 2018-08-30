На украинской шее еще туже затянут газовую удавку

30.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Решение о повышении тарифов на газ было принято ещё в марте 2017 года постановлением №187 Кабинета министров Украины.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший министр заявил, что решение о назначении на пост премьер-министра страны Владимира Гройсмана было большой ошибкой, так как основной его целью является карьерный рост.

«Было глубочайшей ошибкой делать премьер-министром человека, который пытается продолжать свою политическую карьеру. Мы становимся заложниками его политической игры. Ведь вы же прекрасно понимаете, что решение о повышении цены на газ было принято полтора года назад 187-м постановлением. Там чётко написано: «Привязка к импортному паритету»», – сообщил политик.

Он добавил, что подобная формулировка является незаконной.

«Понятие «импортный паритет» в законодательстве Украины нет. У нас есть только понятие «экономически обоснованная» цена, если она регулируется государством или Кабмином, либо «рыночная цена», если там рынок», – объясняет Кучеренко.

Тем не менее действующий Кабинет министров вопреки украинскому законодательству принял 22 марта 2017 года постановление под номером №187.

«Но Гройсман сам же сознательно принял это постановление и 25 дядек министров, членов правительства проголосовали бездумно за это постановление. Пусть теперь и отвечают», – рассказал бывший министр.

Кучеренко добавил, что без кредита МВФ Украине не обойтись, а значит, повышение цены на газ для населения не избежать.

«Вот эта агония – продолжать ещё раз на месяц, ещё на месяц, у меня такое впечатление, что он хочет как-то перехитрить МВФ, но, по-моему, мы заложники ситуации. Глядя на ситуацию макроэкономическую на Украине, на курсовые риски, на выполнение бюджета и финансовую ситуацию, я так понимаю, и Гройсман это признает, что мы без этого кредита не обойдемся», – констатирует Кучеренко.

Напомним, что ранее стало известно о грядущей поездке комиссии МВФ на Украину с целью обсуждения тарифов на природные ресурсы для населения страны.