08.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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На украинском Донбассе народный бунт из-за убийства ребёнка

КПП Майорск закрыли из-за народного бунта на подконтрольной Украине территории Донбасса.

Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ветеран «АТО», мэр «Майорска» Веселкин, находясь в должности, со временем от беспредела Киева переобулся и стал на сторону населения, которое не переваривает оккупационные войска. Его за это сняли с должности! В защиту Веселкина вышли жители оккупированного ВСУ «Майорска» с лозунгами: «Долой украинских оккупантов», «Вон бандэру из Донбасса», «Требуем наказать бандеровского убийцу 15-летней Даши!»….», – пишет журналист.

«В итоге это закончилось тем, что Жебривский и укрофюрэры выгнали силовиков и нациков, которые закидали демонстрантов шумовыми гранатами, вели огонь в воздух из стрелкового оружия, сымитировали обстрел с позиций ДНР», – добавил Коц.

Для правдоподобности был введен «Красный уровень угрозы» и КПВВ «Майорск» был закрыт.