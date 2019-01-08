На украинском Донбассе уже неделю голодают шахтеры- требуют зарплату

08.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

На ГП “Селидовуголь” в Донецкой области уже седьмые сутки продолжается голодовка работников непромышленной группы, которая была объявлена из-за задолженности по заработной плате. К протесту присоединилась еще одна работница, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

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“На ГП “Селидовуголь” седьмые сутки продолжается голодовка работников непромышленной группы. Сегодня к акции протеста присоединилась лаборант углехимической лаборатории №3 шахты “Кураховская” Лариса Малик”, – говорится в сообщении.

Так, по словам работницы, к такому шагу она прибегла из-за невыплаты заработной платы, задолжали еще за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года. Кроме нее, голодают также пробоотборщицы ОТК Наталья Медникова, Екатерина Богдан и лаборант отдела качества Майя Левандовская.

Кроме того, по сообщению главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца в Facebook, женщинам, которые голодают, устроили “холодильник”, то есть батареи в помещении холодные.

“Это ухудшает и так неудовлетворительное состояние здоровья голодающих”, – уточнил Волынец.

По словам заместителя главы местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Сергея Павлова, на ГП “Селидовуголь” не приступают к выполнению своих должностных обязанности работницы лаборатории, отделов технического контроля, планового и других, требуя выплаты задолженности за более четырех месяцев зарплаты.

“Люди добросовестно ходят на работу, однако, как и предупреждали после собрания трудового коллектива, к непосредственному выполнению своих обязательств не приступают. Поэтому предприятие и в дальнейшем не сдает отчеты, не решаются и другие вопросы”, – сообщил Павлов.

Напомним, 3 января стало известно, что работники уже второй день голодают в шахте “Кураховская” ГП “Селидовуголь” в Донецкой области. Причина протеста – задолженность по заработной плате за несколько месяцев. Всего Украина задолжала работникам угольной отрасли почти 200 млн грн зарплаты.