01.09.2019, Одесса, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Одесса, Украина
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На украинском «флоте» декоммунизировали тельняшки

В Одессе, куда после Русской весны из Крыма перебрались остатки украинских Военно-морских сил, прошла церемония принятия воинской присяги курсантами ВМС Украины и мореходного колледжа.

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Торжественный ритуал состоялся возле места стоянки боевых единиц ВМСУ.

Впервые в этом году во флотские вузы поступили девушки. Обучение займет 5 лет и будет сопровождаться практикой на кораблях стран НАТО.

Бывший политузник Спартак Головачев обращает внимание, что на снимках с церемонии курсанты находятся без традиционных тельняшек.

«Отменили ношение тельняшек . Одесские курсанты принесли присягу в белых майках , без устрашающего символа героизма дедов», – комментирует Головачев в своем блоге.

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