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18.02.2019, Горловка, Владимир Гладков
 
Донбасс, Религия, Украина, Церковь
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На украинском КПП задержали митрополита УПЦ

Митрополита Горловского и Славянского Митрофана задержали на контрольно-пропускном пункте и в сопровождении конвоя доставили в городское управление полиции города Славянск.

Об этом сообщает сайт Горловской епархии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации пресс-службы епархии, сегодня, 18 февраля, на одном из внутренних украинских блокпостов проходила обычная проверка документов, в ходе которой был задержан митрополит Горловский и Славянский Митрофан для установления личности. На вопрос о причине задержания полицейский ответил, что согласно Закону Украины «О Национальной полиции» имеет право задержать любого человека на три часа без предъявления обвинений.

Во время задержания архиерея обыскали и вызвали опергруппу, которая отконвоировала его в Славянский отдел полиции. Там состоялась беседа со следователем, в ходе которой никаких обвинений предъявлено не было, после чего следователь был вынужден отпустить митрополита Митрофана.

«Я считаю, что это была попытка давления со стороны власти», — подчеркнул архипастырь.

Когда владыка вышел из отдела полиции на улицу, то увидел, что поддержать его прибыло множество священнослужителей и мирян.

«Было такое чувство, что сейчас можно было бы надеть мантию и начать служить литургию. Я очень благодарен и духовенству, и мирянам за организованную поддержку и молитвы», — поделился правящий архиерей Горловской епархии.

На момент задержания митрополит Горловский и Славянский Митрофан возвращался из села Ставки Лиманского района, где совершил Божественную литургию в престольный праздник храма в честь прп. Феодосия Черниговского, в Горловское епархиальное управление.

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