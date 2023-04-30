На украинском телеканале обвинили Китай в непристойном поведении и потере лица

Тарас Стрельцов.  
30.04.2023 21:26
  (Мск) , Львов
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Дзен, Китай, Политика, Украина


Глава Китая Си Цзиньпин согласился на телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленский якобы для того, чтобы восстановить «потерянную» репутацию Китая на международной арене.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава Китая Си Цзиньпин согласился на телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленский якобы...

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«В первую очередь Китай нуждается в соблюдении дипломатической пристойности, чтобы отыграть свою роль миротворца. Для этого ему необходимо имитировать ведение всестороннего диалога.

И на этом фоне уже просто непристойной выглядела пауза в украино-китайском диалоге, когда глава китайской Компартии успел пообщаться со страной-агрессором, совершить ряд шагов для поддержки союзников России на Ближнем Востоке.

Глава Китая успел встретиться с лидерами европейских стран, таких, как Франция и ФРГ. Успел встретиться с главой Еврокомиссии, принять президента Бразилии, который выдвинул «гениальный» мирный план. И только после этого главный китайский коммунист нашёл время для телефонного разговора с нашим верховным главнокомандующим», – сказал Михальцишин.

Неонацист подчеркнул, что Китай якобы потерял лицо почти год назад, поскольку не стал поддерживать киевский режим.

«Это было уже просто на границе того, что сами китайцы называют потерей лица. И чтобы не терять лицо на международной арене, Си Цзиньпин наконец сделал этот шаг, который был бы логичным ещё в середине 2022 года если Китай так хочет позиционировать себя как страна-миротворец», – добавил он.

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