На украинском ТВ еще надеются заманить ЛДНР обратно

15.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Чтобы начать хоть какой-то диалог с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса, украинской стороне стоило бы как минимум отказаться от языка ультиматумов и пропагандистских штампов.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему не отложить все разговоры в сторону, поговорить о том какая реальность? Поставьте себя на место тех людей, которые там живут, поставьте и пусть они почитают не только Резникова (вице-премьер Украины, назвал неподконтрольный Киеву Донбасс «больными территориями» – ред.), там у нас есть депутаты в Верховной раде, которые выступают в точно таком ключе, есть министры, есть мэры (например, днепропетровский Борис Филатов, который в отношении участников Русской весны призывал давать любые обещания, уточняя, что «вешать будем потом» – ред.)

Люди там должны успокоиться и сказать: так – пусть будет граница передана, пусть власть будет украинская, только знаете что – но когда человек приходит в клинику, и врач ему отвечает по-русски, а он начинает требовать уволить этого врача? Как они должны относиться? Они должны захотеть вернуться?

У них родной язык русский, мама, папа, все говорят. Это Зеленский у нас такой замечательный, разумный и сокрушается, что у родителей и говорит, что его родной язык украинский. Какой у русскоязычного еврея родной язык украинский? Да еще в Кривом Рогу. Слов нет. Мы должны дать понять, что мы хотим, что мы такие же, как вы – хорошие люди», – заявил Погребинский.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Донецке число сторонников возвращения в состав Украины колеблется в районе 5% от общего числа населения.