На украинском ТВ грусть: Мир испытывает на нас свои системы ПВО

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Российские управляемые авиабомбы – самая новая из угроз для Украины, против которой на данный момент в стране нет систем ПВО.

Об этом в эфире ICTV заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая угроза – это управляемые авиационные бомбы, и на Сумщине были прилёты, и сейчас фактически ежедневно около 10 управляемых авиационных бомб залетает в наши прифронтовые зоны. Это бомба 500 кг, полторы тонны, у которой есть крылья, GPS-навигация, и которые оккупанты запускают, не входя в зону поражения нашей ПВО, то есть делают это безнаказанно. И будут делать дальше, потому что они будут совершенствовать эти бомбы, они будут более точными в дальнейшем. Именно поэтому нам нужны сегодня и SAMP-T, и «Пэтриот» – дальнобойные системы с дальностью 150 км, которые могут отогнать подальше авиацию от тех кордонов», – рассказал Игнат.

При этом, по его словам, в целом потенциал западных систем ПВО ещё никто, по большому счёту, не проверял.

«Спрашивают, а может ли «Пэтриот» или другая система сбить «Кинжал» или «Искандер-М»? Ответ простой: пока мы не увидим это на практике… разработчик заявляет, что может перехватывать и сбивать», – сказал спикер.

«Фактически на украинцах, на наших территориях, на наших трагедиях сейчас мир испытывает эту технику в частности», – отметила ведущая.

«Я бы так не говорил, что мир испытывает. Мир нам помогает, потому что иного опыта у мира не было, мы оказались перед угрозой впервые, весь мир следит за нами и помогает нам», – поспешил отмахнуться Игнат.

Развивая тему ПВО, он добавил, что израильский «Железный купол» для Украины неэффективен и крайне дорогостоящ.

«Железный купол» – это так, город прикрыть, атомные объекты. Он может действовать, но в нашем варианте нужно всё-таки то, что уже есть, потому что мы пошли тем путём. Ну, «Железный купол». От кого защищается Израиль? От, стран, которые применяют против них системы «Град», и то иногда там одиночные «градины», выпускают свой реактивный снаряд, они против него в сотни раз дороже снаряды израильские. Но для них безопасность, вы понимаете, в каком они окружении находятся. Таким образом, нам нужно делать то, что у нас уже есть», – объяснил спикер ВС.