На украинском ТВ ищут виновных в заранее неосуществимой задаче захвата Крыма

Анатолий Лапин.  
02.12.2023 21:24
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Выход украинской армии на границы 91-го года и даже их прорыв к Крыму во время провалившегося контрнаступления был невозможен изначально. Если этого требовал президент Владимир Зеленский, а военное руководство с этим согласилось, – это было ошибкой.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Натальи Мосейчук, обслуживающей интересы Банковой, заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выход украинской армии на границы 91-го года и даже их прорыв к Крыму во...

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«Я буду называть вещи своими именами. Если Зеленский проставил задачу военному руководству выход на 91-й год, и Залужный этому не противился, я считаю, что виноваты военные.

Я не в курсе, просто говорю, как этот процесс работает. Потому что этот человек должен был понимать, что это неосуществимо.

Но если таких задач не было поставлено, скажем, была поставлена задача более маленькая – скажем, выход на побережье Крыма, политическим руководством, военные должны были оценить ситуацию, прийти и сказать, что эта задача на данном этапе невыполнима.

То есть, я вам хочу сказать, что люди, которые не понимают, как работает государственный аппарат во время войны, вызывают различные спекуляции. Но решение они принимают вместе – не может Зеленский аргументировать цель выхода на Крым, если ему военные говорят, что это невозможно», – заявил Рустамзаде.

Мосейчук при этом попыталась переложить ответственность за провал планов на главкома ВСУ Валерия Залужного, не называя его имени, но напомнив, что накануне «контрнаступа» был озвучен список необходимого от Запада вооружения:

«А если военный говорит о том, что дайте мне 300 танков, перечисляет список и он говорит, и меня ничто не остановит, я буду в Крыму?».

«В любом сценарии виноваты политики и военные», – не стал напрямую обвинять Залужного азербайджанский эксперт.

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