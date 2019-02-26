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26.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Крым, Украина
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На украинском ТВ истерят о скорой потере Херсона и Николаева

Россия построила Керченский мост, чтобы вытеснить Украину из Азовского моря и, в дальнейшем, захватить Херсонскую и Николаевскую области.

Об этом в эфире телеканала «UA: Первый» заявил руководитель группы адвокатов ВМСУ-шников Николай Полозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После оккупации Крыма российские власти посчитали, что можно превратить Азовское море во внутреннее море РФ. Построить Керченский мост, полностью огородить это пространство, провести там усиленную милитаризацию, вытеснить Украину.

Это своего рода плацдарм для дальнейшего развития оккупации Херсонской области, Николаевской области, и так далее. То есть для того, чтобы создать предпосылки для завоевания сухопутного коридора до Крыма», – сказал Полозов.

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