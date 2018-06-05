05.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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На украинском ТВ началась травля болельщиков, планирующих посетить чемпионат в России

Украинские граждане, которые собираются поехать в РФ на чемпионат мира по футболу, поступают аморально.

Об этом в эфире телеканала 112, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

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«Когда мы читаем, что очередные сотни или десятки тысяч украинцев поехали даже на заработки в Москву, это означает, что они подвергают себя колоссальному риску… Нельзя подставляться с этой страной. Вот сейчас я прочитал, что, якобы пять тысяч украинцев поедут на Чемпионат мира по футболу. Спрашивается, это морально – ехать в страну, которая убивает твоих сограждан и там сидеть на стадионе, аплодировать тем, кто забивает голы», – заявил Огрызко.