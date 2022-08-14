На украинском ТВ обещают: Если Запорожская АЭС останется у русских, взорвём ЛЭП

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Новости Украины

Если остановить стрельбу, то теоретически переподключить Крым к Запорожской АЭС возможно.

Об этом в эфире ICTV заявил киевский эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если речь идет просто о поставках электрической энергии в Крым – теоретически, это возможно. Если никто из представителей Сил специальных операций ничего не будет предпринимать в отношении линии электропередач, которые транспортируют эту электрическую энергию в Крым, то тогда возможно обеспечить поставки», – сказал Рябцев.