На украинском ТВ обещают: Если Запорожская АЭС останется у русских, взорвём ЛЭП

14.08.2022  02:34 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Диверсии, Украина, Энергетика
Новости Украины

Если остановить стрельбу, то теоретически переподключить Крым к Запорожской АЭС возможно.

Об этом в эфире ICTV заявил киевский эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Если речь идет просто о поставках электрической энергии в Крым – теоретически, это возможно. Если никто из представителей Сил специальных операций ничего не будет предпринимать в отношении линии электропередач, которые транспортируют эту электрическую энергию в Крым, то тогда возможно обеспечить поставки»,  – сказал Рябцев.

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