На украинском ТВ обсуждают открытие нового фронта

28.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Гастроли украинских артистов в России – как раз в интересах Киева, поскольку так Украина может продвигать свою «мягкую силу», жители РФ смогут увидеть «успешных, сытых, классных украинцев».

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политический эксперт Ростислав Балабан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Друзья, артист – это пропагандист. Разве не было бы хорошо, если б украинские успешные, сытые артисты выступали по всей территории РФ, на них бы смотрели как на классных украинцев, думали, что есть такое государство, есть такая страна, и это всё – не Русский мир, а другие? И это бы был культурный фронт Украины», – предложил Балабан.

«Наша soft power», – отметил ведущий.

«А почему бы нет?» – не смутился эксперт.