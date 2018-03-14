14.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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На украинском ТВ объявили, что хороших русских нет

На украинском ТВ определили «портрет хорошего русского». Так, по словам художника-автомайдановца Сергея Пояркова, хороший русский должен критиковать Путина и отсидеть за это в тюрьме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, все русские, которых не преследуют за антироссийские взгляды, автоматически являются «плохими».

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«Нет хороших русских, как не было хороших немцев, когда выбрали Гитлера. Вот тех, кто боролся с Гитлером и сидел в тюрьме, это были хорошие немцы. Те, кто борется с Путиным, сидит в тюрьме, их гнобят, против них статьи – вот это хорошие русские. Если русский не сидит в тюрьме, борясь с Путиным, если его не преследуют, то он автоматически плохой русский», – заявил Поярков в эфире телеканала 112.