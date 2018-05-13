13.05.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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На украинском ТВ обьявили, что возвращение Донбасса не стоит смертей «лучших сынов Украины»

Украинский писатель Василь Шкляр считает, что Донбасс решил быть с Россией, и Украина должна отказаться от этой территории.

Об этом Василий Шкляр рассказал в эфире телеканала «Еспресо» в программе «Досье», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Часть Донбасса в большинстве пошла за Россией. Это признанный факт. Более того, тамошний народ призвал соседнее государство ввести войска и сам поднял оружие против украинцев за то, что они украинцы», – процитировал писателя ведущий ток-шоу.

Комментируя свою цитату, Шкляр заявил, что Украина должна перестать воевать за Донбасс, даже если его спросят “А ты их собирал, эти земли, чтобы от них отказываться?”. Писатель считает, что ценой жизней «лучших сынов украинского народа» не стоит восстанавливать контроль над неподконтрольными Киеву территориями. Но также писатель-националист не верит в то, что решить вопрос Донбасса можно дипломатическим путём.

«Если просто стоять и считать жертвы, то это не путь к победе. Нужно было либо идти и забирать, нужно было врага ставить на своё место, нужно врага уничтожать. А когда теперь хотят присоединить не Донбасс к Украине, а Украину к Донбассу, то меня это не устраивает, тем более ценой наших лучших сынов», – заявил националист.

Так же он предложил строить сильную страну, чтобы те, у кого нет «физиологической ненависти» ко всему украинскому, присоединялись к Украине.