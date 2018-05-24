24.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Д.Б., Пропаганда, Украина

На украинском ТВ объявили русский язык «средством диверсионной борьбы»


На украинском ТВ предложили украинизировать интеллигенцию

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил украинский националист Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, украинская «интеллигенция» должна отказаться от общения на русском языке, чтобы не помогать Российской Федерации расширять границы «русского мира».

«Меня удивляет, почему наша интеллигенция интенсивно не переходит на государственный украинский язык. Ведь они должны понять, что именно русский язык используется государством-агрессором, то есть Российской Империей не просто как носитель культуры или средство общения. Он используется как средство идеологической диверсионной борьбы в своих политических, имперских целях. Потому интеллигенция должна ответственнее к этому относиться и не помогать России проталкивать в Украине так называемый «русский мир», – заявил Хмара.

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