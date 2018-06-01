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На украинском ТВ объявили Венгрию агрессором
Страны, которые заступаются за интересы своих национальных меньшинств на территории Украины – агрессоры.
Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал депутат от националистической партии «Свобода» Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Политик сделал такое заявление в контексте обсуждения образовательной реформы, против которой выступают правительства нескольких государств, в том числе Венгрии.
«Исторически так сложилось несправедливо. Это – агрессия. Венгры были агрессорами», – заявил Кошулинский.
Ведущий не согласился с мнением гостя, который считает, что все государства были агрессорами.
«Пример Германии. У них 4 национальных меньшинства. Посмотрите их законодательство. Я выучил законодательство Венгрии о национальных меньшинствах. Могу вам констатировать, я был автором законопроекта о нацменьшинствах на Украине. Он базировался на законе о Венгрии. Потому должны быть зеркальные взаимоотношения», – настаивал депутат.
Так же он задал вопрос венгерскому правительству.
«А откуда вы утвердили решение о русинах? Почему вы это делаете?», – поинтерсовался.
Метки: Венгрия, права национальных меньшинств, Руслан Кошулинский
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