01.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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На украинском ТВ объявили Венгрию агрессором

Страны, которые заступаются за интересы своих национальных меньшинств на территории Украины – агрессоры.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал депутат от националистической партии «Свобода» Руслан Кошулинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик сделал такое заявление в контексте обсуждения образовательной реформы, против которой выступают правительства нескольких государств, в том числе Венгрии.

«Исторически так сложилось несправедливо. Это – агрессия. Венгры были агрессорами», – заявил Кошулинский.

Ведущий не согласился с мнением гостя, который считает, что все государства были агрессорами.

«Пример Германии. У них 4 национальных меньшинства. Посмотрите их законодательство. Я выучил законодательство Венгрии о национальных меньшинствах. Могу вам констатировать, я был автором законопроекта о нацменьшинствах на Украине. Он базировался на законе о Венгрии. Потому должны быть зеркальные взаимоотношения», – настаивал депутат.

Так же он задал вопрос венгерскому правительству.

«А откуда вы утвердили решение о русинах? Почему вы это делаете?», – поинтерсовался.