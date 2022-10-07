На украинском ТВ озвучили план превращения России в западного вассала

07.10.2022  16:21 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Будущим России должно стать внешнее управление и отказ от собственной истории, а также превращение ее в сырьевой придаток Запада и разрушение экономики.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил киевский телеведущий Николай Вересень, обслуживающий интересы антироссийской пропаганды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Будущим России должно стать внешнее управление и отказ от собственной истории, а также превращение...

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«Все сейчас говорят о разнообразных «планах Маршала», а я очень хотел бы, чтобы был план Моргентау. Это был первоначальный план разрушения немецкой экономики, превращения на селькохозяйственную экономику, сокращения армии не только до 100 тысяч, а до 50 тысяч, если не до 25 тысяч. И внешнее управление», – сказал журналист.

«Пока будут думать о том, что «давайте оставим снова, они хорошего изберут и хороший ни на кого не нападет», – внешнее управление лет на 10 минимум. Когда историю вы будете изучать так, и в этой истории Сталина не будет «хорошего менеджера», и Ленина не будет «хорошего менеджера».

И НКВД будет НКВД, а не «наша охрана» и все лучшее, что у нас было. И так далее и тому подобное. И школа должна быть – сначала поедь и узнай, как учить историю, а потом приходи домой и учи истории, которую тебе сказали, к не ты будешь снова рассказывать о великой Екатерине и великом Петре, и о великом Ленине», – заявил Вересень.

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