На украинском ТВ подкололи Сенцова – российская тюрьма вправила мозги

29.09.2019, Киев, Игорь Петров

Выпущенный из российской тюрьмы по обмену Олег Сенцов, ранее осужденный за подготовку теракта в Крыму, теперь зачастую озвучивает в многочисленных интервью тезисы, совсем не присущие украинским патриотам и официальной киевской пропаганде.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский композитор Владимир Быстряков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что делают с людьми российские тюрьмы? Туда садятся патриотами, а выходят Бог знает кем! Первой вышла Савченко, собрала Верховную Раду и как дала им дюндюлей, те молчали, как будто им рот заклеили.

Дальше – Сенцов. То же ж самое – патриот, приехал, дали ему квартиру, премию, денег на подъем. Что он заявляет? Он заявляет теперь, что в Крыму всегда чувствовали связь с Россией, что Киеву было наплевать на крымчан, все делали насильно, официально, не с душой. Что Россия – более комфортная страна.

Что их там, переформатируют?» – сказал Быстряков.