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На украинском ТВ показали якобы секретную российскую карту
У России есть планы захвата восьми украинских областей и создания коридора вдоль побережья Азовского и Черного морей с выходом на Приднестровье.
Об этом в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генерал-лейтенант СБУ, экс-депутат Верховной рады Григорий Омельченко.
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По его словам, карты «оккупации» он раздобыл через свои источники в Генштабе РФ.
«Покажу вам карту Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, которая предусматривала пробитие коридора от оккупированного Донбасса вдоль побережья Азовского моря с выходом в Приднестровье, чтобы соединиться с военной базой Российской Федерации… Еще одна карта Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации: второй план – оккупация восьми областей Украины. Откуда карта? Из Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации», – заявил Омельченко.
Ранее в Европарламенте обвинили Россию в том, что она якобы стремится пробить сухопутный коридор в Крым.
Метки: Григорий Омельченко
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