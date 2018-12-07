На украинском ТВ поспорили о “Дожде”

07.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон считает ошибкой то, что съемочную группу российского либерального телеканала «Дождь» не допустили на Украину в рамках запрета на въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет из-за военного положения, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «1+1».

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«Я думаю, что еще в 2014-м году нужно было перекрыть въезд всем, кто позволил себе лить грязь на Украину. Но «Дождь» – это дружественный Украине канал, либеральный канал. Я не понимаю, почему это произошло. Дмитрий Быков, один из выдающихся российских интеллигентов, который близок Украине, он отменил свой вечер в Киеве», – сказал Гордон.

«Но на их карте Крым российский. У меня проверка на либеральность россиян — вопрос «Чей Крым?». Собчак спросить. Венедиктов – лучший друг Пескова», – возразила ведущая Наталья Мосейчук.

«Они иначе не могут в соответствии с законом России. Их посадят в тюрьму. Это единственный российский канал, который показывал Майдан в прямом эфире», – продолжал убеждать Гордон.

«Нет никаких либеральных СМИ. Нужно закрыть границу всем», – вмешался блогер Роман Скрыпин.

«То, что говорят на телеканале «Дождь» мой друг Белковский и мой друг Невзоров, как они эту Россию натягивают, это заслуживает уважения», – не сдавался Гордон.

После этого речь зашла о действенности российской пропаганды на территории Украины.

«Не будет никакой российской пропаганды, когда мы будем жить лучше и смотреть на них с презрением. Пока мы живем так, как мы живем, ползаем на коленях, оплачиваем сумасшедшие тарифы и думаем, что нам есть, любая пропаганда будет бить по голове человека», – сказал пропагандист с “1+1” Александр Дубинский.