На украинском ТВ предлагают конфисковать судостроительный завод у Новинского

16.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинская власть должна была национализировать крупнейшую в стране верфь – Черноморский судостроительный завод, который ныне принадлежит олигарху и депутату Рады Вадиму Новинскому, а в советские годы строил авианосцы.

Об этом в эфире «4 канала» заявил бежавший из Луганска украинский националист Дмитрий Снегирев, теперь выступающий на украинских телеканалах в роли «военного эксперта», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К Новинскому есть претензии – последний заработал, кажется, миллиард долларов. Это при том, что Великобритания дает нам кредит для постройки новых верфей, а Новинскому принадлежат верфи в городе Николаеве. Странно, правильно?

Казалось бы, первым шагом, который мы должны были бы сделать – это национализировать верфи, которые принадлежат Новинскому, а не «Мотор Сич».

И этот миллиард долларов, полученный от Великобритании, направить на строительство флота уже на тех верфях, которые отойдут государству», – заявил Снегирев.

Новинский – бизнес-партнер Рината Ахметова – в прошлом гражданин России, получил украинское гражданство во времена Виктора Януковича и был избран в Верховную раду от Севастополя. В 2014 году отказался поддержать Русскую весну, предпочтя вести бизнес на Украине.