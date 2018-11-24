На украинском ТВ пришли в ужас, подведя итоги Майдана

24.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Евромайдан привел к расколу Украины, потере территорий, обнищанию населения и росту коррупции.

Такой итог первой пятилетке с начала госпереворота на Украине дал известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, при этом, несмотря на разговор об агрессоре, с РФ так и не разорваны отношения, а на заработки в Россию ездят даже гастарбайтеры из Западной Украины.

«На сегодняшний день мы имеем недостаток части территорий, не хватает у нас части территорий, она оккупирована Россией. Я имею в виду Крым и отдельные регионы Донбасса. У нас убито больше 10 тысяч украинцев… У нас в полуразрушенном состоянии находится экономика. Извините, при Януковиче был курс восемь, а сейчас чуть вырос, у нас выросла коррупция, что самое смешное. После революции достоинства коррупция стала еще больше, еще циничнее, чем была при том же Януковиче”, – сказал журналист.

Он также утверждает, что при власти остались многие соратники Януковича.

“У нас, вроде идет война с Россией, но с Россией идет параллельная торговля и миллионы людей ездят туда на заработки… У нас многие люди, в том числе с Западной Украины, работают в стране-агрессоре и зарабатывают там деньги. У нас нет определенности, мы не знаем, куда мы движемся, у нас нет национальной идеи, у нас не проведено за пять лет ни одной реформы до конца. И в результате у власти у нас люди, которые пришли на крови Майдана и которые профукали исторический шанс, который у них был», — заявил Гордон в эфире телеканала NewsOne.

Ранее Гордон признал, что Майдан был обманом, а Украина не получит членства в ЕС и НАТО, как обещали «вожди революции».

До этого он заявил, что его участие в Евромайдане было ошибкой, переворот привел к печальным итогам, а нынешняя власть оказалась даже хуже, чем свергнутый «преступный» режим Виктора Януковича.