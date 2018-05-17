17.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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На украинском ТВ признали, что лозунг “Крим це Україна” не работает

Крымский мост еще больше приблизил жителей полуострова к России и отдалил от Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава администрации президента Украины, депутат Верховной Рады и закарпатский олигарх Виктор Балога.

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По его словам, крики о принадлежности Кріма Украине ни к чему не приведут.

«Как бы мы все этого не хотели, но Россия построила свой мост. И в очень короткие сроки. Почему мы не смогли этому помешать? Знаете, лозунга «Крым – это Украина» мало. Стратегия, что завтра развалится Россия смешно выглядит. То, что мост не выдержит и через несколько лет развалится – это также не стратегия. Главная стратегия, почему мы проиграли, состоит в другом – мы должны строить благосостояние в Украине, которое будет по всем стандартам превышать стандарты России, а, соответственно, и Крыма”, – сказал депутат.

“Мы четко должны понимать – крымчане стали ближе к России. Через этот мост сегодня пойдут деньги туристов, бизнеса. Крымчане через этот мост начнут от нас еще больше отдаляться. А мы от них», – резюмировал Балога.