Выборы
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22.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Украина, Экология
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На украинском ТВ признали, что страну геноцидят по-полной

Украинской власти выгодно, чтобы население покидало страну, а потому для него создаются невыносимые условия.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас геноцид собственного народа. Я сейчас не беру Россию, я об Украине говорю. То, что мы пьем жуткую воду, живем в жуткой экологии, дышим жутким газом угарным, едим жуткие продукты и лечимся жуткими лекарствами, поддельными в основном – это настоящий геноцид уже в XXI веке, когда наше государство на нас плюет. Мы государству нужны только в момент выборов, когда нам нужно голосовать за очередных вершителей наших судеб. Все остальное время мы им совершенно безразличны. Мало того, чем меньше нас будет здесь, чем больше людей уедет, тем для них лучше», – заявил Гордон.

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