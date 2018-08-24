24.08.2018, Киев, Максим Карпенко
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Война, Россия, Украина

На украинском ТВ призвали готовиться к войне с РФ



Украина должна готовиться к войне с Российской Федерацией – это поможет ей быстрее забрать Крым и ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент «ПолитНавигатора, заявил боевик, бывший командир штурмовой роты карательного батальона «Донбасс» Тарас Костанчук.

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По его словам, власть должна готовить военных и население к войне.

«Я не вижу подготовки к освобождению наших территорий. Я не вижу подготовки профессиональной, быстрой, радикальной вооруженных сил к освобождению наших территорий, а, соответственно, к быстрому миру. Быстрый мир возможен только при подготовке к войне. Если мы будем готовы воевать с Российской Федерацией, мы быстро заберем назад свои территории, даже не вступая в войну с российским агрессором», – сказал экс-боевик.

Ранее Костанчук заявил, что недоукомплектованность украинской армии на границе в Россией и на линии разграничения на Донбассе составляет минимум 50%.

Также боевик отметил, что за четыре года ВСУ могли бы стать армией, сравнимой по уровню с вооруженными силами Франции, Германии и Великобритании, если бы в стране оставались деньги, которые разворовываются и вывозятся с Украины через офшоры.

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