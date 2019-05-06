На украинском ТВ призвали к амнистии для ЛДНР

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Победивший на украинских президентских выборах Владимир Зеленский пока не готов выполнять Минские соглашения.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не услышал важного заявления от Зеленского о готовности сделать всё возможное для выполнения Минских соглашений. Если бы он так заявил, и если бы Украина сейчас приняла закон об амнистии тех сепаратистов, которые не совершили прямых, явных уголовных преступлений, то сейчас бы не стоял так остро проблема с паспортами в Донбассе», – отметил Суслов.

Он также сказал, что жителям ЛДНР российские паспорта не навязывают.

«Они сами сдают документы, пишут заявления. Почему они это делают? Они боятся, что если не будет амнистии, а Донбасс отойдёт к Украине, то они все окажутся в тюрьмах. Поэтому они запасаются паспортами для того, чтобы в подобной ситуации взять их и уехать в Россию», – добавил экс-министр.