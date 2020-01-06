На украинском ТВ призвали к прямым переговорам с ЛДНР

06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В текущем году Киев должен наконец начать четкое выполнение Минских договоренностей и инициировать прямые переговоры с республиками Донбасса – в противном случае мир не наступит.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский военный историк и журналист Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый пункт Минских договоренностей – прекращение огня и отведение от линии соприкосновения, договориться, выйти на прямой контакт с Донецком и Луганском. Киев давно должен говорить не через Минск, а напрямую с Донецком и Луганском, и отвести от линии разграничения не на 500 метров, не на километр, а на 50 и 100 километров свои тяжелые вооружения, танки и войска. И вот только тогда у нас прекратятся захваты заложников и обмены, потому что они не прекратятся никогда, пока две стороны будут враждовать и воевать», – пояснил эксперт.

При этом, по его мнению, новой украинской власти давно пора признать, что война в Донбассе ведется с собственными гражданами, а остающиеся безнаказанными инициаторы «АТО» должны быть привлечены к ответственности.

«Слово «обмен» попахивает рабовладельческим строем. В современное время, в XXI веке производить обмен, причем не между украинцами и иностранцами, а между гражданами Украины, это еще более позорно. Но иначе никак нельзя. Чтобы люди оказались дома, чтобы вырвать их из застенков, приходится применять такие методы.

Позорно вести боевые действия, и при этом не признавать, что это дело самой Украины, а не в большинстве своем внешних факторов. То есть мы давно могли бы сами, без вмешательства любых иностранных государств, решить этот вопрос еще в 2014 году. Но что-то пошло не так в головах отдельных политиков, которые на сегодняшний день чувствуют себя довольно вольготно, а давно уже должны быть привлечены к уголовной ответственности за то, что применили вооруженные силы против собственного народа», – резюмировал Дудкин.