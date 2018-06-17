17.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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На украинском ТВ призвали обучать одесситов обращению с оружием из-за «угрозы» со стороны России

Необходимо заняться обучением молодежи тактической медицине и обращению с оружием, особенно в Одесской области, так как рядом находится Приднестровье, и в регионе довольно часто ловят «российских диверсантов».

Об этом в студии «7 канала» заявил член УНСО Михаил Ляхович, начальник отдела национально-патриотического воспитания министерства молодёжи и спорта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Одесской области 17 приграничных районов – этот показатель наибольший по всей Украине. Если это форпост страны, а страна-агрессор имеет возможность нас атаковать как с территории непризнанного Приднестровья, так и с Чёрного моря, то детям и всему населению надо дать какие-то базовые знания по поведению со взрывоопасными предметами, по предоставлению первой доврачебной помощи.

К сожалению, Одесса очень сильно пострадала от российских терактов, потому всё общество требует этих знаний. Когда мы будем учить тактической медицине, то мы не сможем показывать виртуально наличие какого-то оружия, которое может нести угрозу. Очевидно, нам нужно будет показывать макеты, что вот тут есть предохранитель, а тут можно направлять на человека, тут нельзя. То есть, такие вещи должны гармонировать с вытекающими проблемами. Я не сторонник того, чтобы загнать всех в пионеров и так далее», – рассказал он.