На украинском ТВ призывают к немедленному этноциду русских по примеру Прибалтики

04.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Минус принятого Верховной Радой языкового закона в том, что штрафы за использование русского языка вместо «мовы» вводятся с отсрочкой.

Об этом в эфире украинского телеканала «ZIK» заявила скандальная детская писательница-националистка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему я говорю, что разочарована этим законопроектом, смотрите: если и будут людей штрафовать, то только через три года – три года можно что хочу, то и делаю, если и будут сайты переводить на украинский, то тоже переходный период аж три года, через три года начнётся процесс украинизации сайтов, интернет пространства. Если и будут печатать газеты и журналы, то там вообще даётся или два или три года – то есть, этот закон не вступает в силу сразу.

Второе, я ещё не видела этой нормы, если она есть, что вообще для меня неприемлемо, это обучение языками меньшинств, как мне сказали, его (украинизацию школ нацменьшинств, – ред.) вообще отсрочили лет на шесть, и, соответственно, ещё шесть лет выпускники будут выходить из наших школ, которые не будут знать украинского языка. Это тоже я считаю недопустимым», – заявила Ницой.

«Почему я огорчена, смотрите: сегодня в Европе Латвия, Эстония запрещают у себя русский язык прямыми законами, маленькие страны не боятся противостоять маленькой Европе, не боятся объяснить им, почему они это делают. Мы этого не делаем, мы запрещаем у себя русский язык и отсрочиваем это, мы тоже к этому придём. Но есть такая украинская поговорка «Толпой проще и батька бить» – если б мы сегодня начали вводить те же нормы, что у Латвии и Эстонии, нам бы вместе проще было отбиться от каких-то замечаний к нам. Сегодня Латвия и Эстония этого добьются, а мы будем этого добиваться через годы.

Если на сегодня у нас такая взвинченная ситуация, если уже на сегодня другие страны нам выдвинули претензии, а мы им что-то объясняем, и произошла вся эта потасовка, почему уже сегодня не решить этот вопрос? А мы что сделали – отсрочили этот вопрос на годы, и снова у нас будет потасовка, и снова мы будем в стране бороться с меньшинствами, и снова будем европейскому сообществу объяснять, почему мы сохраняем украинский язык», – пожаловалась националистка.