На украинском ТВ прозвучал трезвый призыв к прямым переговорам с ЛДНР

28.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Необходимо отдавать себе отчёт, что в результате необратимых процессов, произошедших за последние шесть лет, вне зависимости от исхода, уже ни старой Донецкой и Луганской областей, ни каких-то «ОРДЛО» в перспективе для Украины нет. Речь может идти о судьбе «новообразованного Нового Донбасса».

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только совсем наивный не понимает, что ни старой Донецкой и Луганской областей, ни каких-то «Отдельно взятых районов» в природе уже не будет никогда. Речь должна идти о судьбе новообразованного, назовём его, Нового Донбасса, который сейчас оказался по линии фронта в новых границах, в каком-то статусе региона или регионов. Потому что по-другому уже не будет, а вопрос, какова судьба этого региона или регионов.

Будет ли он вечно непризнанным государством или произойдут ещё какие-то перевороты, и Донбасс будет искать свой «крымский» путь, или Украина всё-таки сможет найти способ и политическую формулу реорганизации страны, в которой этот регион будет частью Украины – в федеративном, конфедеративном статусе. Я считаю, что вопрос надо ставить, рубя», – заявил Ермолаев.

Вместо этого, по его словам, украинской властью найдено огромное количество примитивных отговорок, чтобы ничего не делать.

«Шесть лет меня привели к грустному выводу: не только реинтеграция на каких-то «особенностях», но уже, наверное, и просто особый статус региона – не решение проблемы. Представим на минуту: ушли все иностранные войска, пропали эти танки-самолёты, возникла прозрачная граница – и что? Сколько политиков спокойно доедут до Донецка, чтобы в них не бросили гнилой помидор? А сколько людей сохранили авторитет для того, чтобы общаться в толпе, чтобы не услышать проклятий? Сколько наговорено за это время. Это, кстати, с двух сторон. У жителей Донбасса будет та же проблема – подумать, а кого же теперь направить, например, если не в парламент, то хотя бы на переговоры», – сказал эксперт.

«Диалог должен и может быть сложным, но, действительно, для того, чтобы он стал возможным, необходимо, чтобы всё-таки государственная власть в лице тех, кто представляет переговорный процесс, приняли политическое решение, в котором были представлены и те, кто сейчас распоряжаются судьбой жителей Донбасса на местах. Те самые лидеры ОРДЛО. А других нет», – добавил Андрей Ермолаев.