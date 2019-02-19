На украинском ТВ русскоговорящих назвали «ненормальным явлением»

19.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина является моноэтнической страной, а потому нет никакой дискриминации в насаждении украинского языка.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-нардеп, член ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русскоговорящий украинец является украинцем?» – спросил телеведущий.

«Безусловно, является, но это ненормальное явление, как англоязычный француз или турецкоязычный немец, хотя, там ситуация совсем другая, чем в Украине. Украина – моноэтническая страна по классическому определению. Тут нет никакого отношения к дискриминации нацменьшинств, но большинство здесь – украинцы.

К сожалению, переписи населения мы давно не проводили, потому, те цифры, которые приводит Шуфрич (17 процентов на Украине русских и более 50 процентов в быту говорят по-русски – ред.), являются манипуляционными, хотя бы потому, что на сегодня мы потеряли Крым и оккупирована большая часть Донбасса. Соответственно, если говорить о территориях, которые подконтрольные Украине, там, я уверен, более 90 процентов украинцев по национальности», – заявил Мирошниченко.

«Безусловно, много людей сегодня считают себя или русскоговорящими, или двуязыкими, но государство должно всячески содействовать им, чтобы они вернулись к своим истокам, к своим корням и использовали украинский язык в быту», – добавил тягнибоковец.