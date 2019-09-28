На украинском ТВ сравнивают рот Зеленского с Моникой Левински

28.09.2019, Киев, Максим Карпенко

У президента Украины Владимира Зеленского такие же проблемы «со ртом», как и у фигурантки секс-скандала Моники Левински, спровоцировавшей угрозу импичмента бывшего президента США Билла Клинтона.

Такую аналогию в эфире телеканала НТА провел львовский телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дроздова, визит украинского президента в США, его переговоры с президентом Штатов Дональдом Трампом и участие в Генассамблее можно охарактеризовать одной фразой: «глупость спороли».

«Когда-то украинская делегация встречалась – ну, тогда он был министром иностранных дел Великобритании, с Борисом Джонсоном. Зашел разговор о том, что Украина сдала ядерное оружие, значит, теперь, когда агрессия России, нуждается в защите и так далее. И Борис Джонсон, как типичный европеец, иронично улыбнулся, послушал и сказал, ну не дословно, а почти сказал что-то приблизительно такое: «Ну, это вы, конечно, глупость спороли. Не нужно было».

К чему эта история? У меня подобное отношение к этому хваленому американскому визиту президента, потому что он говорил очень хорошие вещи, эмоционально, в стиле Порошенко. Показывал даже пулю, а что дальше? Все послушали, покивали головой: «Молодец очень хорошо говоришь про мир во всем мире, садись, пять».

А что дальше – меня зовут Остап Дроздов, а дальше мы будем говорить о том, есть ли совместные черты у нашего Зеленского и у Моники Левински. Почему я так говорю? Потому что она в свое время тоже имела проблемы со ртом», – заявил Дроздов.