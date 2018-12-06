06.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия, Украина
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На украинском ТВ убеждают, что раскрыли военный план Путина

Россия не хочет полномасштабной войны с Украиной, иначе это уже давно бы произошло. Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот, моряки бы наши выстрелили. Не просто выстрелили, а начали бы стрелять и топить суда, к чему бы это бы привело? Эти корабли, скорее всего, были бы расстреляны, наши бы парни погибли. Было бы все то же самое. Вряд ли была бы война, но были бы герои и было бы больше претензий к России.

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Не было бы войны, потому что россияне сами начали. Если бы Россия хотела войны, она бы давно уже спровоцировала нас на войну. Проблема в том, что Россия, как раз, и не хочет войны. Такой, фронтальной. Ей выгодна гибридная война, то есть та, которая идет сейчас.

К фронтальной войне Путин еще не готов. Когда он будет готов, мы узнаем об этом и вступим в войну. Пока что Путин не готов», – заявил Дацюк.

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