На украинском ТВ увидели в Якутии начало «распада Российской империи»

Новости Украины

Украина должна готовиться к тому, что Российская Федерация развалится на региональные государства.

К такому выводу в эфире интернет-канала «Апостроф» пришел меджлисовский режиссер Ахтем Сейтаблаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, телеведущий Николай Вересень рассказал, что его знакомый, побывавший в Якутии десять лет назад, якобы увидел там признаки сепаратизма.

«Мой товарищ приехал из Якутии, лет 10 назад, и говорит: заместитель какой-то автоколонны является главным якутом. То есть есть формально – что-то избирается, назначается Путиным, но когда у тебя проблема, то ты туда не идешь, а ты идешь к этому заместителю, который аристократ местный. И он решает намного больше. Они так тихонько говорят, что они готовятся, у них есть огромное количество людей якутского происхождения, которые ездят в Оксфорд учиться», – сказал Вересень.

Этому обрадовался Сейтаблаев и призвал готовиться к «распаду империи».

«Круто. Наверное, это свидетельствует о том, что есть внутринациональная стратегия и видение того, как мы должны уже сегодня готовиться к тому, что придет такое время – все империи разваливаются, вы знаете, рано или поздно. И нужно быть готовым содержательно, ответственно, основываясь на оксфордской почве, к тому, чтобы взять руководство своей землей в свои руки. Верно, молодцы», – заявил Сейтаблаев.