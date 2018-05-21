21.05.2018, Киев, Александр Ростовцев

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На украинском ТВ запустили новую мозгопромывочную кампанию

На минувших выходных Украина отмечала один из важнейших для её политического руководства праздников-новоделов – День Европы. В субботу жители Украины должны были особенно сильно чувствовать свою неразрывную связь через общую территориально-культурную пуповину с другими европейскими странами.

Несмотря на то, что День Европы был установлен ещё при Кучме в 2003 году, как символ стратегического курса на евроинтеграцию, до Порошенко он протекал достаточно формально, ограничиваясь зажигательными речами чиновников о скором вступлении Украины в ЕС, умильными детскими хороводами в веночках вокруг звёздно-голубого флага в присутствии не самых важных гостей из ЕС, и культурных мероприятий местечкового значения для политических украинцев в Киеве и Львове.

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При Порошенко пустоватое чучелко Дня Европы набили новым содержанием, главными компонентами которого стали заветная евроинтеграция, безвиз и повод в стопиццотый раз пьяно хрюкнуть с трибуны «остаточно прощевай».

Накануне в Киеве состоялась презентация коммуникационной компании или, попросту, очередной мозгопромывки, со старой песней о главном «Украина – цэ Европа».

На презентации были показаны три практически одинаковых сюжетных ролика, длительностью менее минуты каждый: молодой иностранец звонит из Киева, Днепропетровска и Львова своему другу или родственнику в далёкую страну и рассказывает о том, как хорошо и смачно проводить время на Украине. Родственник при этом задаёт вопрос для телеклуба знатоков: «Украина – цэ Европа?», на что получает ответ – «а як жеж!». В качестве доказательства Цэевропы приводятся: уютная кофейня, архитектурные формы и прочий малый туристический набор. И тогда далёкий родственник или друг с чувством глубокого удовлетворения вздыхает: «да, цэ Европа». Занавес.

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Якобы для чистоты ситуации авторами сюжета намеренно взяты люди из далёких США, Бразилии и Японии. Дескать, европейцы и так знают, что «Украина – цэ Европа». А вот как обстоят дела с этим сакральным знанием у жителей Нью-Йорка, Токио и Рио? По всему выходит, что даже в самых дальних углах Ойкумены Украину безусловно признают частью Европы.

На этом можно было морально удовлетвориться, но наивность креативщиков просто невероятная. Люди из упомянутых дальних стран намного реже контактируют с Украиной и её жителями, чем их европейские соседи. Их познания об Украине примерно соответствуют уровню компетенции слушательницы хореографических курсов в технологиях обогащения урана. Если им сказали, что Украина географически находится в Европе, то они и будут плясать от этой печки.

Тем более, что сюжетики – не сценки из жизни, а целиком высосанная из пальца наглядная агитация политручков из Минстеця. Кого на самом деле в Рио, Токио или Нью-Йорке колышет – принадлежит ли Украина Европе всецело, и что в ней думают по этому поводу? Тоже мне, пуп земли…

Что думают и говорят об Украине её соседи и члены ЕС, мы все хорошо знаем. Такое не покажешь в рекламном ролике.

Выступавшая на презентации бла-бла-ханум Минстеця Джапарова только подтвердила подозрение, что пиар-акция имеет в основе «остаточно прощевай» и декоммунизацию, а всё остальное – просто красивые рюшечки-оборочки.

Джапарова, в лучших традициях майданутого кликушества, напомнила присутствующим о «гибридной войне против Украины», «российской пропаганде, направленной на лишение людей критического мышления», тогда как европейство Украины – это кофейни, сервис, архитектура и красивые виды. Более того: «Европа начинается с каждого украинца».

При этом возникает недоумение: почему Европа на Украине так редка и локализована туристическими достопримечательностями? Вот если оглядеться трезвым взглядом вокруг, то Европы-то как раз не видать. Видна повальная, удручающая размахом разруха и деградация, а также прущая изо всех щелей культура.

Ну как тут не вспомнить сюжет с YouTube из «миста Лэва» времён победы «Евромайдана», с бегущей строкой у подъезда: «Европейскому городу – европейскую культуру. Жители просют и молят громадян и особенно молодёжь не писяты и не какаты в подъездах».

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С тех пор что-то кардинально изменилось?

Естественно, львовской помойкой человека в Рио не удивишь – у него тысячи гектаров вонючих фавел под боком. И девушку из Токио вряд ли убедишь, что порушенные киевские мосты, снесённые памятники и повсеместно расписанные в два цвета стены – это признак высокой европейской культуры. И маме в Нью-Йорке – динамично развивающимся и пульсирующим жизнью мегаполисе – не скажешь, что Днепропетровск совсем не похож на Большое Яблоко. Одна высотка, выстроенная олигархом Коломойским, – это не Нью-Йорк. Да и не мегаполис Днепропетровск уже лет шесть как, а депрессивный и занимающий первое место в мире город по убыли населения – 17% в год.

Харьков, бывший промышленный и университетский центр страны, уже при Кучме превратился в главную украинскую барахолку. Но хотя бы высшая школа сохранялась и привлекала к себе студентов со всей Украины, за счёт чего население города прибывало. А что теперь? Украинское образование деградировало в фикцию и выкачивание денег.

Но адепты Священной Евроинтеграции не унывают и находят на всё «европейский ответ». Население Украины убывает? – Всё в порядке, в Европе европейцы тоже становится меньше. Но на Украину-то даже мигранты ехать брезгуют, кроме тех, кому деваться совсем уж некуда.

Примерно такие же ссылки на Европу сыплются, если речь заходит о платном образовании, тарифах на коммуналку. По уровню воровства и коррупции Украина побила все антирекорды, войдя в компанию африканских неоколоний и не намереваясь снижать темпы.

А что у нас с европейским качеством жизни? Американское издание US News & World Report в 2018 году ставит Украину на 69 место, за Танзанией, Мьянмой и Кенией, в сильном отрыве от младоевропейцев из Хорватии, Польши, Словакии, Латвии и даже нищенькой Болгарии. А вот Северный Мордор американцы определяют в почётную тридцатку – на 26 место по качеству жизни – примерно в середнячки ЕС.

Заметим, так считают эксперты из США – главного союзника и благодетеля Украины.

Так кто, спрашивается, находится ближе к Европе без всяких медийных выкрутасов «себя не похвалишь – никто не похвалит»? Празднуй – не празднуй, а День Европы получается какой-то холодный и далёкий, как будто не единство с соседями празднуешь, а связь с ледяной планеткой в системе Юпитера…