17.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Крым, Россия, Строительство, Транспорт, Украина

На украинском ТВ заявили, что РФ сделала то, о чем Украина только мечтала


Крымский мост даст толчок в развитии промышленности, сельского хозяйства и туризма на полуострове.

Об этом в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,  заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

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По его словам, о строительстве моста через Керченский пролив мечтали во все годы независимости, но так и не смогли этого сделать. Он также верен, что объединение берегов Крыма и Кубани снимает с повестки дня для России вопрос сухопутного коридора из Крыма через Херсонскую и Запорожскую область в РФ.

«Что касается точки зрения транспорта и логистики, это огромный шаг, о нем говорили во все времена независимости. Крым становится, первое – это большой путь к развитию промышленности, сельского хозяйства и туризма, в первую очередь. А во-вторых, нам нужно радоваться… То, что они сделали сухопутный путь к Крыму, это снимает угрозу агрессии на Украину через Донбасс в Запорожскую область, Бердянск и другое… А аэропорт построили тоже выдающийся, я считаю – то, что мы не смогли сделать», – заявил Червоненко.

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