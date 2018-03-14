14.03.2018, Киев, Максим Карпенко

2 149 просмотров

На украинском ТВ жалуются, что украинцы очень много говорят по-русски

Граждане Украины слишком часто говорят на русском языке, от которого им надо отказаться в условиях войны, чтобы отличаться от русских.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила заслуженная артистка Украины, актриса Ирма Витовская, после начала войны в Донбассе демонстративно отказавшаяся от съемок в российских сериалах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Публичный человек во время войны… вообще, язык сейчас является не только средством общения и удержания позиции, язык – это средство сохранения нации. Русским что говорят в мотивации того, что они забирают Крым или восточную, как они говорят, Малороссию. Что они ничем не отличаются, они же как мы говорят, это же один народ. И они правы, они забирают свое, с точки зрения их правды”, – признала актриса.

Она полагает, что русские должны увидеть, что украинцы от них отличаются.

“Тогда тяжелее будет сдавать. Вот и все, что я хочу сказать – украинский язык стал самосохранением украинской нации. Потом, пройдет война, вы можете использовать его, делайте в своей семье какие-то клубы, но сейчас у нас агрессия из этой страны, сейчас у нас вопрос спекуляции на языке именно из этой страны. Сейчас нас идентифицируют как один народ. Для того, чтобы полностью себя показать им, что все, мы другие, алле, нужно все включить», – заявила Витовская.

Читайте также: Сплошной Тамбов. Где мова?! – украинская писательница закатила истерику в киевском ТРЦ.