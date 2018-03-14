14.03.2018, Северодонецк, Анастасия Самойлова

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На украинском ТВ жалуются, что вместо “джавелинов” Киев получил металлолом

Западные партнёры Киева плохо поддерживают Украину, всё время придумывая новые возможности для того, чтобы отсрочить реальную помощь.

Об этом в эфире телеканала «ЛОТ» заявил украинский политический эксперт Дмитрий Снегирёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По большому счёту, на протяжении четырёх лет мы только и делаем, что наблюдаем за обещаниями от наших западных партнёров. То же самое касается и США. Все заявления американских чиновников базируются на том, что Америка рассматривает возможности поставок оружия, рассматривают варианты его транспортировки, но не рассматривают ключевой момент: факт непосредственно передачи оружия вооружённым силам Украины. Для умалчивания этого факта придумываются любые обстоятельства и причины”, – сказал эксперт.

Он обращает внимание, что ПТРК, купленные в США, будут храниться под чуткой охраной американских военных на Яворовском полигоне Львовской области.

“Мы сами видим, что Запад создает нам искусственные препятствия для получения летального вооружения. Дальше каких-то обещаний дело не продвинулось: за четыре года войны мы не увидели никакого современного летального вооружения. Вместо него у нас – списанный металлолом в виде английских броневиков», – заявил Снегирёв.