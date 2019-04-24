На украинскую сцену возвращаются запрещенные артисты, покаявшиеся за «сепаратизм»

24.04.2019, Кременчуг, Владимир Гладков

Народные артисты Украины Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, выступающие в юмористическом дуэте «Кролики», впервые за последние пять лет вернулись на украинскую сцену. Ранее на территории страны они были нежелательными персонами.

Об этом сами артисты рассказали в интервью «Кременчугской газете», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера, 22 апреля, в Полтаве был наш первый концерт. После выборов это был первый концерт, где был аншлаг, полный зал. Это был первый концерт за пять лет в Украине», – заявил Данилец.

При этом юмористы отметили, что за границей, в том числе в Финляндии, где они выступали с гастролями, люди относятся к жителям страны с жалостью, однако Украина у них ассоциируется с войной, хронической революцией, обнищанием и национализмом.

Отметим, что ранее, находясь в Полтаве, Моисеенко оправдывался, что они никогда не были «сепаратистами» и сожалеют, что их объявили нежелательными персонами.

«Из нас сделали сепаратистов, хотя ни одного плохого слова в адрес родной Украины мы не сказали, никакой поддержки сепаратизму мы не оказывали ни словом, ни мыслью… После того, как нас назвали нежелательными персонами, мы работали в Германии, США, Австралии, Финляндии, Прибалтике, Узбекистане, Казахстане… Теперь вот вернулись на нашу сцену», – заявлял он журналистам.