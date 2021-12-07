На Украину доставили американский уголь. Его не хватит для покрытия дефицита

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Новости Украины

В порт Южный (Одесская область) прибыла вторая из семи законтрактованных партий угля из США. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На судне находится 66 тысяч тонн американского угля для украинских ТЭС. Всего ДТЭК законтрактовано семь таких партий общим объемом 0,9 млн тонн. Первая из них поступила в конце ноября, еще три ожидаются на протяжении декабря, остальные – в январе.

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Украинский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук поясняет, что сейчас пытаются экстренно компенсировать дефицит угля на складах.

«Общий объем того, что они везут, небольшой – миллион тонн. Могут привезти максимум два миллиона. А надо 2,5 млн тонн. Все равно будет дефицит. К тому же, пока не ясно, какой будет погода в январе-феврале. Если она будет холодной, и угля окажется мало, то у нас будет три варианта – импорт электроэнергии, сжигание газа для генерации электроэнергии и ограничение потребителей. Это, конечно, тоже пути решения проблем, но они – не самые лучшие и не самые дешевые», – сказал эксперт в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».