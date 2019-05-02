На Украину едет спецпосланник США по вопросам антисемитизма

02.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Специальный посланник США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Элан Карр посетит Украину после того, как 1-5 мая примет участие в Международном марше для жизни, который ежегодно проходит в Польше и Израиле, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает посольство США на Украине.

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«Специальный посланник Карр поедет в Киев, чтобы выступить на Киевском еврейском форуме 6 мая. Специальный посланник Карр также встретится с представителями украинской власти и еврейской общины», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства.

После этого, 7-9 мая, Карр посетит Варшаву и Будапешт (Венгрия), а 12 мая поедет в Бельгию.

Президент США Дональд Трамп назначил на пост Уполномоченного по мониторингу и борьбе с антисемитизмом бывшего прокурора Лос-Анджелеса Элана Кара в феврале.

Госдепартамент США учредил должность Уполномоченного по мониторингу и борьбе с антисемитизмом в 2004 году. Но с 2016 года пост посла никто не занимал.