На Украину готовятся зайти «эскадроны смерти»

03.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Легализация продажи украинских черноземов обернётся тем, что в бывшую советскую республику зайдут мафиозные группировки с криминальным опытом работы с земельным рынком в Латинской Америки.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В самой по себе свободной продаже земли нет ничего плохого, это норма для огромного количества государств. Однако принципиальное различие России и Украины заключается в том, что в России есть правительство, которое выражает волю народа России. А на Украине – выражает интересы тех мафиозных группировок. Неужели вы думаете, что Гончарук будет руководить правительством? Никто не верит! За его спиной стоят конкретные мафиозные группировки.

Незаконное правительство в результате госпереворота, гражданская война, очевидно, что рано или поздно будет сметено народным гневом. В результате придут не пушистые инвесторы, не хипстеры – придут конкретные мафиозные группировки, которые навострились заниматься покупкой земли в странах Латинской Америки!

А вы знаете, что такое «эскадроны смерти», которыми они обеспечивают свои латифундии? А вы знаете, как они свергают правительства? Вот эти мафиозные группировки придут скупать чернозём Украины и этим Гончарукам чуть-чуть отстегнут», – заявил Марков.