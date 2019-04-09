На Украину летят 150 элитных «Кричащих орлов»из США
На Украину в ближайшие дни прибудет более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США для тренировки украинских военных в Яворовском центре боевой подготовки во Львовской области, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.
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«Кричащие орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом», — написал он на своей странице в Фейсбук во вторник.
Украинский посол отметил, что недавно обсудил важность военного стратегического партнерства Украины и США с начальником штаба армии США Марком Милли, «которого президент США Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов».
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