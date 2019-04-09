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09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, США, Украина
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На Украину летят 150 элитных «Кричащих орлов»из США

На Украину в ближайшие дни прибудет более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США для тренировки украинских военных в Яворовском центре боевой подготовки во Львовской области, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

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«Кричащие орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом», — написал он на своей странице в Фейсбук во вторник.

Украинский посол отметил, что недавно обсудил важность военного стратегического партнерства Украины и США с начальником штаба армии США Марком Милли, «которого президент США Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов».

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