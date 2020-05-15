15.05.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Кризис, Политика, Украина, Экономика
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На Украину надвигается экономическое цунами


Украину в самое ближайшее время ожидать серьезные экономические проблемы, которые проявятся после выхода страны из карантина.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Саакашвили после выхода из карантина украинцы увидят, что масса предприятий за это время прекратила свое существование.

«Большой кризис надвигается на страну. Сейчас люди потратят две-три недели деньги еще, походят по салонам, магазинам – они соскучились. А потом обнаружат, что ни денег нет, ни большинство рабочих мест могут не возвращаться в целостность экономики. Большой кризис и цунами надвигается на страну», – заявил Саакашвили.

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