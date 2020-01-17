На Украину надвигается масштабный социально-экономический кризис

17.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина не имеет абсолютно никакого логичного плана развития, а экономика страны продолжает деградировать.

Об этом на своей странице в «Фейсбук» пишет киевский экономический эксперт Андрей Головачев.

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«Украина сейчас напоминает пылинку, которая хаотично двигается под действием броуновских сил. Никто не может спрогнозировать куда она сместиться в тот или иной момент времени. Это величина случайная и зависит от конкретного расклада клановых сил в данный момент времени. Ни о каком плановом, логичном, поступательном, программном развитии сейчас не может быть и речи», – считает автор.

По его словам, никто не знает, как долго будет длиться такое состояние.

«Понятно, что Украина деградирует и впереди экономический и социальный кризис. Это будет кризис, причиной которого является неспособность нынешнего политического режима обеспечить основные социальные потребности общества. Ну, а главная интрига будет заключаться в ответе на вопрос: «Как и в каком виде Украина выйдет из надвигающегося кризиса и выйдет ли вообще?», – резюмирует Головачев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», эксперты объяснили, что экономика Украины пала жертвой стихийной транснационализации.

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